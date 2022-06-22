В США назвали оптимальным вариантом вывоз украинского зерна через порт Одессы
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«Ещё одним вариантом — лучшим во всех отношениях — стала бы возможность для Украины использовать свой порт Одессы, который позволил бы ей экспортировать зерно в полном объёме и количестве по Чёрному морю», — цитирует его РИА Новости.
По словам Файнера, ещё одним допустимым направлением для вывоза зерна могла бы быть Белоруссия.
«Однако данный вариант крайне проблематичен, в том числе потому, что там размещены российские войска», — добавил он.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины.
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из подконтрольных Украине портов.
Он отверг обвинения в том, что Россия препятствует судоходству, и обвинил украинское правительство в создании помех.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что, когда было предложено семь направлений для вывоза зерна, тема «отпала сама собой».