В США назвали оптимальным вариантом вывоз украинского зерна через порт Одессы

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Вывоз украинского зерна через одесский порт был бы оптимальным вариантом — это позволит экспортировать его в полном объёме, заявил зампомощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
В США назвали оптимальным вариантом вывоз украинского зерна через порт Одессы
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Satushek

«Ещё одним вариантом — лучшим во всех отношениях — стала бы возможность для Украины использовать свой порт Одессы, который позволил бы ей экспортировать зерно в полном объёме и количестве по Чёрному морю», — цитирует его РИА Новости.

По словам Файнера, ещё одним допустимым направлением для вывоза зерна могла бы быть Белоруссия. 

«Однако данный вариант крайне проблематичен, в том числе потому, что там размещены российские войска», — добавил он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из подконтрольных Украине портов.

Он отверг обвинения в том, что Россия препятствует судоходству, и обвинил украинское правительство в создании помех.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что, когда было предложено семь направлений для вывоза зерна, тема «отпала сама собой».

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