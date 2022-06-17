Посол Антонов: Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из портов Украины

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Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из подконтрольных Украинет портов, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Россия гарантирует безопасность таких маршрутов и не будет использовать их в интересах специальной операции», — написал Антонов в статье для издания National Interest.

Он отверг обвинения в том, что Россия препятствует судоходству и обвинил в создании помех украинское правительство.

По его словам, украинским властям следует начать с уборки установленных ими мин.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил надежду на достижение прогресса по вопросу экспорта зерна в ближайшие дни.

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты работают над планом вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с созданием перевалочных пунктов на границе.

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