Посол Антонов: Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из портов Украины

Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из подконтрольных Украинет портов, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Россия гарантирует безопасность таких маршрутов и не будет использовать их в интересах специальной операции», — написал Антонов в статье для издания National Interest.

Он отверг обвинения в том, что Россия препятствует судоходству и обвинил в создании помех украинское правительство.

По его словам, украинским властям следует начать с уборки установленных ими мин.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил надежду на достижение прогресса по вопросу экспорта зерна в ближайшие дни.

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты работают над планом вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с созданием перевалочных пунктов на границе.