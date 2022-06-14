Байден: США работают над планом вывоза зерна с Украины по железной дороге

Соединённые Штаты работают над планом вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с созданием перевалочных пунктов на границе. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

«Мы работаем над планом его (зерна. — RT) вывоза через другие страны по железным дорогам... Мы построим временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, чтобы мы могли перегрузить его из вагонов в эти зернохранилища и затем в вагоны в Европе и довезти его до океана и доставить по всему миру», — заявил Байден.

По его словам, в украинских зернохранилищах находятся тысячи тонн зерна.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что у Вашингтона в приоритете дипломатический путь разрешения вопроса экспорта украинского зерна.