Лукашенко: Россия предложила семь направлений вывоза украинского зерна
- AFP
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Об этом он сказал на семинаре — совещании по вопросам работы с населением на местном уровне.
«Чего мы это слушаем и оправдываемся, давай им назовём маршруты. Он (президент России Владимир Путин. — RT) недавно в интервью говорил о белорусском направлении и прочее... И россияне предложили. Уже семь направлений экспорта зерна — вывозите. Прошло больше месяца — никто ничего не везёт», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины.