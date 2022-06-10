Лукашенко: Россия предложила семь направлений вывоза украинского зерна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает безосновательными упреки в адрес Москвы и Минска по вопросу вывоза украинского зерна, Россия предложила уже семь направлений его экспорта.

Об этом он сказал на семинаре — совещании по вопросам работы с населением на местном уровне.

«Чего мы это слушаем и оправдываемся, давай им назовём маршруты. Он (президент России Владимир Путин. — RT) недавно в интервью говорил о белорусском направлении и прочее... И россияне предложили. Уже семь направлений экспорта зерна — вывозите. Прошло больше месяца — никто ничего не везёт», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины.