Глава МИД Турции Чавушоглу назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины.
Глава МИД Турции Чавушоглу назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС.

«Речь идёт о механизме, который может быть создан между ООН, Россией, Украиной и Турцией. Мы рассматриваем этот план как реалистичный. Нужно обсудить меры по безопасному проходу судов», — сказал он.

Как сообщалось, в Стамбуле на этой неделе запланировали проведение переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по зерну.

Отмечается, что дата заседания будет уточнена после ответа российской стороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские специалисты 6 июня выехали в Турцию, где пройдут переговоры по вопросу вывоза украинского зерна.

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