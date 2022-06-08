Глава МИД Турции Чавушоглу назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины.

Об этом информирует ТАСС.

«Речь идёт о механизме, который может быть создан между ООН, Россией, Украиной и Турцией. Мы рассматриваем этот план как реалистичный. Нужно обсудить меры по безопасному проходу судов», — сказал он.

Как сообщалось, в Стамбуле на этой неделе запланировали проведение переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по зерну.

Отмечается, что дата заседания будет уточнена после ответа российской стороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские специалисты 6 июня выехали в Турцию, где пройдут переговоры по вопросу вывоза украинского зерна.