Глава МИД Турции Чавушоглу назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины
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Об этом информирует ТАСС.
«Речь идёт о механизме, который может быть создан между ООН, Россией, Украиной и Турцией. Мы рассматриваем этот план как реалистичный. Нужно обсудить меры по безопасному проходу судов», — сказал он.
Как сообщалось, в Стамбуле на этой неделе запланировали проведение переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по зерну.
Отмечается, что дата заседания будет уточнена после ответа российской стороны.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские специалисты 6 июня выехали в Турцию, где пройдут переговоры по вопросу вывоза украинского зерна.