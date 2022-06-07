В Стамбуле запланировали встречу делегаций Турции, России, Украины и ООН по зерну

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В Стамбуле на этой неделе запланировали проведение переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по зерну.
В Стамбуле запланировали встречу делегаций Турции, России, Украины и ООН по зерну
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«На этой неделе может состояться встреча с участием представителей Турции, России, Украины и ООН. Также было подчёркнуто, что Турция и Украина готовы к переговорам... Планируется, что встреча состоится в Стамбуле», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные источников TRT Haber в правительстве.

Отмечается, что дата заседания будет уточнена после ответа российской стороны.

По словам источника издания, разрабатываемая ООН дорожная карта готова на 80—90%.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские специалисты 6 июня выезжают в Турцию, где пройдут переговоры по теме вывоза украинского зерна.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что визит Лаврова не решит проблему экспорта зерновых с Украины.

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