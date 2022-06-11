МО США: Америка за дипломатический путь решения вопроса экспорта украинского зерна

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что у США в приоритете дипломатический путь разрешения вопроса экспорта украинского зерна. Об этом министр сообщил во время международной конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Остин ответил на вопрос СМИ о возможности использования Военно-морских сил США при транспортировке зерна из портов Украины.

«Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем. Но мы всегда хотим сначала поискать дипломатического решения, и я вижу много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере», — цитирует шефа Пентагона РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает безосновательными упрёки в адрес Москвы и Минска по вопросу вывоза украинского зерна, Россия предложила уже семь направлений его экспорта.