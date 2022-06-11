МО США: Америка за дипломатический путь решения вопроса экспорта украинского зерна
Остин ответил на вопрос СМИ о возможности использования Военно-морских сил США при транспортировке зерна из портов Украины.
«Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем. Но мы всегда хотим сначала поискать дипломатического решения, и я вижу много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере», — цитирует шефа Пентагона РИА Новости.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает безосновательными упрёки в адрес Москвы и Минска по вопросу вывоза украинского зерна, Россия предложила уже семь направлений его экспорта.