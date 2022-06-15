Джонсон выразил надежду на достижение прогресса по вопросу зерна в ближайшие дни

Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил надежду на достижение прогресса по вопросу экспорта зерна в ближайшие дни.

Об этом говорится в пресс-релизе канцелярии британского правительства по итогам разговора Джонсона и Зеленского.

Отмечается, что в ходе разговора они обсуждали проблему экспорта украинского зерна.

«Как заявил премьер-министр, он также надеется, что в ближайшие дни в этом вопросе может быть достигнут прогресс», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты работают над планом вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с созданием перевалочных пунктов на границе.