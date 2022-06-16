МО: Запад грабит Украину и провоцирует глобальный продовольственный кризис

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Страны Запада грабят национальные богатства Украины и провоцируют глобальный продовольственный кризис, заявили в Минобороны России.
МО: Запад грабит Украину и провоцирует глобальный продовольственный кризис
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  • © Lisa Kyle Young

Об этом сказал руководитель межведомственного координационного штаба России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В настоящее время, цинично заявляя о гуманитарной поддержке, страны Запада как в Сирии, так и на Украине нагло и беззастенчиво стремятся вывезти, а фактически украсть национальные богатства, в том числе продовольствие, пренебрегая благополучием простых граждан. В результате таких безответственных действий США и их союзников угроза продовольственных кризисов может принять глобальный масштаб», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил надежду на достижение прогресса по вопросу экспорта зерна в ближайшие дни.

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты работают над планом вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с созданием перевалочных пунктов на границе.

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