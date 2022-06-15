Постпред России при ЕС Чижов: на Западе выдают крымское зерно за украинское
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Об этом Чижов сказал, отвечая на соответствующий вопрос.
«Они (на Западе. — RT), знаете, что имеют в виду? А они считают, что зерно, которое выросло в Крыму, — оно украинское», — заявил он.
По его словам, «на это что-то говорить даже бессмысленно».
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз призывает все страны мира не покупать у России зерно, которое якобы было вывезено с Украины.
Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не ставит препятствий для свободной транспортировки зерна в пункты назначения.