В ЕС призвали не покупать у России якобы вывезенное с Украины зерно

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз призывает все страны мира не покупать у России зерно, которое якобы было вывезено с Украины.

«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не ставит препятствий для свободной транспортировки зерна в пункты назначения.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины.

Как сообщалось, в Стамбуле на этой неделе запланировали проведение переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по зерну.