В ЕС призвали не покупать у России якобы вывезенное с Украины зерно
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не ставит препятствий для свободной транспортировки зерна в пункты назначения.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины.
Как сообщалось, в Стамбуле на этой неделе запланировали проведение переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по зерну.