Лавров ответил шуткой на обвинение в «краже» Россией украинского зерна

Глава российского МИД Сергей Лавров ответил шуткой украинскому журналисту, который обвинил Россию в якобы воровстве зерна на Украине.

На пресс-конференции по итогам переговоров российского и турецкого министров иностранных дел журналист с Украины заявил, что Россия якобы крадёт зерно и другие украинские товары.

«У вас всё время голова болит о том, где бы что своровать, и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю. Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично: избавить восток Украины от давления неонацистского режима», — сообщил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не ставит препятствий для свободной транспортировки зерна в пункты назначения.

7 июня офис Всемирной продовольственной программы ООН не подтвердил обвинения Киева в адрес России о якобы краже зерна.