Лукашенко назвал проблему вывоза зерна с Украины искусственной

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Проблема вывоза зерна с Украины искусственная, Киев и Запад хотели обвинить Минск и Москву в провоцировании мирового голода, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко назвал проблему вывоза зерна с Украины искусственной
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Satushek

«Оказывается, самый дешёвый путь — через Беларусь. Но мы их раскусили быстро. Мы с  Путиным обсуждали эту проблему. Я говорю: «Не переживай, никакого там зерна столько нет, сколько они кричат. И дело не в зерне», — цитирует его БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, Западу и Украине нужно было просто переложить ответственность за какую-то мировую проблему на Россию и Белоруссию.

«И африканцам и азиатам сказать: «Два диктатора вон что творят!» — добавил он.

Белорусский президент подчеркнул, что, когда было предложено семь направлений для вывоза зерна, тема отпала сама собой.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из подконтрольных Украине портов.

Он отверг обвинения в том, что Россия препятствует судоходству, и обвинил украинское правительство в создании помех.

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