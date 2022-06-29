SANA: Сирия решила признать независимость Луганской и Донецкой народных республик

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Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.
SANA: Сирия решила признать независимость Луганской и Донецкой народных республик
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Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД.

«Воплощая общую волю и устремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской Народной Республики, так и Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении министерства.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Как уточнили в МИД, Россия признаёт ЛНР и ДНР в границах согласно результатам референдумов 2014 года.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова предложила сирийскому президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия в международном трибунале над украинскими военными преступниками.

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