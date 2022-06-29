МВД ЛНР: из Лисичанска ночью вышли около 500 украинских военных и 74 наёмника

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Из Лисичанска в район Северска за ночь вышли около 500 украинских военных и 74 наёмника. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
МВД ЛНР: из Лисичанска ночью вышли около 500 украинских военных и 74 наёмника
  • РИА Новости

«Из Лисичанска за эту ночь вышли около 500 вэсэушников и 74 наёмника в район Северска», — написал Киселёв в Telegram.

По его словам, в настоящее время в Северске находится шесть батальонов ВСУ.

Ранее Киселёв рассказал, что наёмники из американских частных военных компаний полностью контролируют действия украинской группировки, которая дислоцируется в Северске.

В МВД ЛНР сообщили, что трасса, соединяющая Артёмовск и Лисичанск, перекрыта союзническими силами.

Также стало известно, что более 1 тыс. украинских военных уничтожены под Лисичанском, в плен попали офицеры.

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