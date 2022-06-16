Глава спецотдела Генпрокуратуры ЛНР — о расследовании военных преступлений ВСУ

За восемь лет Генеральная прокуратура ЛНР возбудила свыше 1,5 тыс. уголовных дел в отношении украинских военнослужащих. Все они связаны с преступлениями, совершёнными в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины. Два главных обвинения — в применении запрещённых средств и методов ведения войны, а также в геноциде. RT поговорил с Алексеем Петренко — начальником следственного отдела, занимающегося расследованиями преступлений ВСУ в республике. Он рассказал об обстановке в Донбассе и вызовах, связанных с его работой.

— Алексей Евгеньевич, сколько дел, связанных с событиями на юго-востоке Украины, возбуждено за всё время боевых действий?

— 1605 уголовных дел в отношении неустановленных военнослужащих ВСУ. С момента начала активной фазы, с февраля 2022 года, возбуждено 526 уголовных дел.

— Какие преступления чаще всего совершаются в Донбассе? По каким статьям возбуждаются уголовные дела?

— Основная масса уголовных дел — это, конечно же, факты обстрелов территории ЛНР, в результате которых была разрушена гражданская инфраструктура, были ранены и погибли мирные граждане. Эти преступления украинских военнослужащих квалифицируются по ч. 1, 2 ст. 439, ст. 440 УК ЛНР — геноцид и применение в вооружённом конфликте оружия массового поражения, а также средств и методов, запрещённых международными договорами.

Алексей Петренко

RT

Следователями Генеральной прокуратуры проводятся проверки и возбуждаются уголовные дела по фактам противоправных действий в отношении мирных жителей республики со стороны военнослужащих ВСУ, а также боевиков нацбатальонов, которые находились на временно оккупированной территории ЛНР. В частности, речь идёт об убийствах, похищениях, пытках, удержании в качестве заложников, совершении разбоя, грабежей и других преступлений.

— Какие преступления самые вопиющие?

— Таких эпизодов очень много. Например, в один из последних обстрелов города Сватово погибли два мирных жителя, 22 человека получили ранения, в том числе двухмесячный ребёнок. Обстрел вёлся с применением ракетной установки «Точка-У» в вечер пятницы, когда местные жители с детьми отдыхали на детских площадках и просто гуляли по городу.

А 30 мая 2022 года ВСУ обстреляли город Стаханов — тоже в вечернее время, с применением реактивных систем залпового огня. В результате погибли две беременные женщины 1998 и 2000 годов рождения, порядка 20 человек получили ранения.

В обоих случаях обстрелы совершались по гражданским и социальным объектам, жилому фонду с применением вооружения кассетного типа. И главное, рядом не находилось никаких военных объектов.

— Как обстоит дело с розыском подозреваемых и обвиняемых?

— На сегодняшний день объявлены в розыск 16 командиров бригад ВСУ и их заместителей, которые непосредственно отдавали преступные приказы. Им заочно предъявлено обвинение, судами республики избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— В чём основная сложность расследования военных преступлений?

— Сложность заключается в первую очередь в проведении первоначальных следственных действий. Зачастую следователям приходится фиксировать последствия бомбёжек под обстрелами ВСУ. В некоторые места просто невозможно выехать, потому что обстрелы не прекращаются.

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Также проблема заключается в том, что все фигуранты совершённых преступлений скрываются на территории Украины, что исключает возможность очной работы с ними. Однако следователями проводятся все необходимые действия, устанавливаются личности командиров бригад ВСУ и подчинённых им военнослужащих, непосредственно отдававших преступные приказы на совершение обстрелов населённых пунктов ЛНР.

В ряде случаев вина военнослужащих Украины уже доказана.