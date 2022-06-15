Число погибших гражданских при обстреле Стаханова и Криничного в ЛНР возросло до шести

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При обстреле со стороны ВСУ Стаханова и села Криничного погибли шесть человек, ещё шесть получили ранения, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
Число погибших гражданских при обстреле Стаханова и Криничного в ЛНР возросло до шести
  • РИА Новости

«По предварительной информации, в результате обстрела Стаханова погибли четыре мирных жителя, среди них один несовершеннолетний, пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди них также есть несовершеннолетний подросток. Повреждено десять жилых домов», — приводит сообщение Луганский информационный центр.

В результате обстрела Криничного «погибли два мирных жителя и один человек ранен».

Ранее в ЛНР сообщали о гибели трёх мирных жителей и ранении ещё шести в результате обстрелов Стаханова и Криничного со стороны украинских войск.

После этого число погибших увеличилось до пяти.

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