В ЛНР заявили о гибели трёх мирных жителей в результате обстрелов Стаханова и Криничного

Короткая ссылка
В штабе обороны Луганской Народной Республики заявили о гибели трёх мирных жителей и ранении ещё шести в результате обстрелов Стаханова и Криничного.
В ЛНР заявили о гибели трёх мирных жителей в результате обстрелов Стаханова и Криничного
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Об этом информирует РИА Новости.

По информации штаба, в 16:40 произошёл обстрел города Стаханов со стороны украинских войск, в результате чего были повреждены жилые дома.

«По предварительным данным, погибли двое. Ранены шесть мирных граждан, из них двое — дети», — заявили в штабе.

Также сообщается, что предварительно один мирный житель погиб при обстреле Криничного.

Ранее в ЛНР заявили о срыве украинскими военными работы гуманитарного коридора с завода «Азот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить