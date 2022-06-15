В ЛНР заявили о гибели трёх мирных жителей в результате обстрелов Стаханова и Криничного

В штабе обороны Луганской Народной Республики заявили о гибели трёх мирных жителей и ранении ещё шести в результате обстрелов Стаханова и Криничного.

Об этом информирует РИА Новости.

По информации штаба, в 16:40 произошёл обстрел города Стаханов со стороны украинских войск, в результате чего были повреждены жилые дома.

«По предварительным данным, погибли двое. Ранены шесть мирных граждан, из них двое — дети», — заявили в штабе.

Также сообщается, что предварительно один мирный житель погиб при обстреле Криничного.

Ранее в ЛНР заявили о срыве украинскими военными работы гуманитарного коридора с завода «Азот».