На Николаево-Криворожском направлении: МО РФ сообщило об очередной безуспешной попытке наступления ВСУ

Российские ВС успешно отразили все атаки бригад ВСУ, которые они предприняли в рамках наступления на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, потери противника за сутки составили более 180 военнослужащих, два танка и семь бронемашин. Наряду с этим в результате применения высокоточного оружия были поражены пункты базирования иностранных наёмников американской ЧВК «Академия» и нацформирования «Кракен», уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США, а также склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, где находилось более 7,5 тыс. снарядов к западным артиллерийским системам.

Киевский режим предпринял очередную попытку наступления на Николаево-Криворожском направлении, все атаки были отражены. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На Николаево-Криворожском направлении противник силами трёх ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооружённых сил все атаки были успешно отражены», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Накануне ВСУ при попытке наступления в районе села Правдина Херсонской области за несколько часов потеряли более 120 военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты, отмечали в МО РФ.

Сводка Минобороны РФ

Вместе с тем ВКС России ударом высокоточным оружием поразили личный состав и военную технику подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Николаева.

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«За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, три орудия и десять автомобилей», — указал представитель оборонного ведомства.

Вдобавок при сосредоточенных огневых ударах по позициям 65-й механизированной бригады ВСУ вблизи села Кирова (Запорожская область) были уничтожены до 100 украинских военнослужащих, а также более десяти единиц военной техники. Ещё свыше 110 солдат и 20 единиц техники подверглись уничтожению в результате ударов по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.

К тому же ВКС России нанесли высокоточные удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники подразделений 14-й механизированной бригады в Харьковской области, 63-й механизированной бригады и 3-го отдельного батальона территориальной обороны в Херсонской области: «Уничтожено более 150 украинских военнослужащих и 17 единиц бронетанковой и специальной военной техники».

«В ходе боевых действий в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования «Айдар» 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр Донецкой Народной Республики», — добавил Конашенков.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в Николаевской области, три пункта управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

При этом под Харьковом был уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, где хранилось более 7,5 тыс. снарядов к западным артиллерийским системам, а в районе Долинки (Запорожская область) — склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады.

«Также поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах, в том числе пункты базирования иностранных наёмников американской частной военной кампании «Академия» и нацформирования «Кракен» в районах Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики», — заявил официальный представитель МО РФ.

Помимо этого, в ходе высокоточных ударов ВКС России были уничтожены 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационная станция ПВО.

В свою очередь, российские средства ПВО сбили восемь беспилотников и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки и Херсона.

Обстрел Еленовки

Украинские вооружённые формирования в очередной раз обстреляли СИЗО в Еленовке, где содержатся украинские пленные, в том числе боевики нацбатальона «Азов»*.

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«В результате обстрела погиб один пленный — украинский военнослужащий, ещё пятеро пленных ранены, им была оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Минюста ДНР.

Отмечается, что ВСУ вели огонь из Новомихайловки, применив артиллерию калибра 155 мм.

Киевский режим на протяжении долгого времени подвергает Еленовку обстрелам. В результате одной из атак, которую ВСУ провели в ночь на 29 июля из поставленных США HIMARS, погибли 50 украинцев, ещё 73 человека получили ранения. Минобороны РФ официально пригласило экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста для расследования ракетного удара по СИЗО, в котором содержались украинские военнопленные.

14 сентября Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили организацию визита миссии в Еленовку.

«Гутерреш заверил, что продолжается активная подготовка поездки на место инцидента ооновских экспертов для проведения независимого и объективного расследования», — говорилось в заявлении секретариата ООН.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.