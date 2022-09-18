«Выше закона и международного права»: какую роль в мировой политике играет ЦРУ США

75 лет назад было создано Центральное разведывательное управление США. По словам историков, до этого задачи по сбору информации за рубежом и проведению специальных операций выполняли несколько различных ведомств, но с 1947 года управление стало главным разведывательным органом Соединённых Штатов. Как отмечают эксперты, ЦРУ, по сути, является одним из важнейших внешнеполитических инструментов официального Вашингтона, который, впрочем, часто пренебрегает нормами международного права.

18 сентября 1947 года в Соединённых Штатах вступил в силу закон о национальной безопасности, согласно которому было создано Центральное разведывательное управление. Это ведомство стало одним из ключевых инструментов внешней политики США. При этом оно обладает практически неограниченными полномочиями, порой не соблюдая норм международного права.

Создание ЦРУ

«С момента образования Соединённых Штатов решение разведывательных задач возлагалось на различные органы, прежде всего военные и дипломатические, но единой структуры, занимавшейся исключительно разведкой и связанными с нею вопросами, долгое время не было», — рассказал в беседе с RT академик Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

В годы Второй мировой войны перед американскими властями встал вопрос о необходимости координировать разведывательную деятельность на государственном уровне. В Соединённых Штатах было создано Управление стратегических служб (УСС), начальником которого президент Франклин Рузвельт назначил нью-йоркского адвоката и участника Первой мировой войны Уильяма Донована.

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«УСС было весьма компактной службой, решавшей ограниченный круг задач в Европе и Азии», — отметил в разговоре с RT доцент СГТУ Ярослав Левин.

Одной из наиболее известных операций УСС, по словам историков, стала попытка организовать сепаратные переговоры между руководством США и гитлеровской Германии на завершающем этапе Второй мировой войны. Одной из центральных фигур в этой операции стал будущий глава ЦРУ (на тот момент резидент УСС в Европе) Аллен Даллес. Однако сепаратные переговоры были сорваны благодаря усилиям советских спецслужб. В художественной форме эти события описаны в романе Юлиана Семёнова «Семнадцать мгновений весны» и в одноимённом кинофильме.

Впрочем, после окончания Второй мировой войны УСС было расформировано, а его функции распределены между военным министерством и Государственным департаментом.

«После завершения войны у руководства США был выбор: уйти от европейских дел или вмешиваться в них, вступая в противостояние с Советским Союзом. Был избран второй вариант», — подчеркнул в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Аллен Даллес

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По словам Ярослава Левина, у руководства США возникла необходимость в создании мощной разведслужбы, деятельность которой приобрела бы глобальный масштаб. 26 июля 1947 года президент США Гарри Трумэн подписал закон о национальной безопасности, который учреждал Центральное разведывательное управление. Закон вступил в силу 18 сентября 1947 года. Эту дату историки считают днём создания ЦРУ.

«Уильям Донован в процессе становления новой спецслужбы участия не принимал. У него не сложились отношения с Трумэном, которого он считал дилетантом», — отметил Левин.

Как отмечают историки, функционал ЦРУ был прописан руководством США довольно хитро. Новое ведомство должно было консультировать совет национальной безопасности по вопросам, относящимся к разведывательной деятельности, давать совету рекомендации, сопоставлять и оценивать разведданные, выполнять в интересах уже существующих разведорганов дополнительные функции общего характера, а также исполнять по указанию совета другие обязанности, имеющие отношение к разведке и связанные с обеспечением национальной безопасности.

Исходя из норм закона, ЦРУ, на первый взгляд, выглядело как сугубо бюрократическая структура, однако на деле новое ведомство получило практически неограниченные полномочия. На фоне роста популярности коммунистических идей в Европе совет национальной безопасности США уже в 1948 году выпустил документ, позволяющий ЦРУ проводить тайные специальные операции.

Символика ЦРУ в здании ведомства

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В 1949 году был принят отдельный закон о ЦРУ, регулирующий финансовую деятельность и вопросы защиты информации ведомства, а также упрощающий процесс получения американского гражданства для лиц, которые оказывали содействие американской разведке.

Как отмечают эксперты, власти США изначально пытались выбрать руководителя ЦРУ среди кадровых военных, но такой опыт оказался неудачным — никто из них не задержался на этой должности надолго. В 1953 году директором ЦРУ был назначен Аллен Даллес, бывший до этого заместителем руководителя ведомства. Он возглавлял управление восемь лет и, по словам историков, фактически сформировал ведомство в том виде, в котором оно существует по сей день.

Операции и преступления

Как напоминают историки, основными функциями ЦРУ стали сбор, обработка и анализ разведывательных данных, поступающих со всего мира, а также проведение на глобальном уровне тайных военных, экономических и политико-пропагандистских операций, цель которых — обеспечить доминирующее положение США на международной арене.

«Ряд действий ЦРУ носят откровенно преступный характер. Речь идёт о государственных переворотах, устранении неугодных национальных лидеров и других тайных операциях. Де-факто у ЦРУ существует множество полномочий, которые формально никак не отображены на бумаге», — подчеркнул в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв.

Как говорит Андрей Кошкин, ЦРУ ведёт работу беспрерывно по всему миру, но широкой общественности известны только наиболее масштабные операции и скандальные ситуации, связанные с деятельностью ведомства.

Первыми громкими скандалами, в которых было замешано управление, стали беспорядки в столице Колумбии Боготе во время IX Межамериканской конференции в 1948 году, задержание американских парашютистов в Китае в 1952 году и появление разведки США на Тайване в начале 1950-х. В 1953 году сотрудники ЦРУ участвовали в государственном перевороте в Иране, приведшем к свержению демократически избранного правительства Мохаммеда Мосаддыка.

Наиболее масштабной операцией ЦРУ на начальном этапе существования ведомства эксперты называют операцию PBSUCCESS — свержение неугодного США правительства Гватемалы и установление в этой стране проамериканской военной диктатуры. Победивший на выборах 1950 года президент Хакобо Арбенс Гусман проводил в стране демократические преобразования и ограничил права американской корпорации «Юнайтед фрут компани», претендовавшей на роль теневого хозяина Гватемалы. ЦРУ начало готовить операцию по организации госпереворота в 1951 году, создав для этого специальный оперативный штаб. Против Гватемалы ввели санкции и сформировали за рубежом наёмную армию, имевшую в своём распоряжении даже несколько самолётов. В 1954 году против Гватемалы началась вооружённая агрессия. Армия и население успешно отбились от наёмников, но американские спецслужбы провели работу со старшими офицерами Вооружённых сил Гватемалы, вынудившими Арбенса уйти в отставку. В дальнейшем власти США под угрозой применения силы заставили гватемальские элиты признать своим президентом полковника Кастильо Армаса, ликвидировавшего результаты демократических и социальных преобразований в стране.

Государственный переворот в Гватемале

AP

1 мая 1960 года над Уралом советской ракетой был сбит американский самолёт U-2. Его пилот Френсис Пауэрс совершал разведывательный полёт над территорией СССР по заданию ЦРУ.

В 1961 году ЦРУ попыталось совершить государственный переворот на Кубе. В бухте Кочинос был высажен большой отряд американских наёмников из числа кубинских эмигрантов, прошедших специальную подготовку в США. Параллельно на Кубе должны были начаться выступления представителей местной пятой колонны. Однако силовые структуры Кубы разгромили наёмников и задержали их пособников. Государственный переворот провалился, а Аллен Даллес, руководивший операцией, ушёл в отставку.

В 1967—1968 годах ЦРУ начало проведение во Вьетнаме специальной операции «Феникс». Она была направлена на подавление деятельности Национального освободительного фронта и предполагала массовые убийства и пытки. По словам историков, неугодных США вьетнамцев держали в клетках, травили собаками и сбрасывали с вертолётов. Жертвами американских спецслужб стали десятки тысяч людей, но своих целей они не достигли, и США были вынуждены уйти из Вьетнама.

Попытка госпереворота на Кубе в 1961 году

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© Bettmann

С 1979 года ЦРУ проводило операцию «Феникс» в Афганистане. Американцы передали миллиарды долларов на вооружение афганских моджахедов, осуществлявших террористическую деятельность в республике. Кроме того, Центральное разведывательное управление использовало украинских националистов в целях подрыва СССР.

«Всеобъемлюще оценить эффективность ЦРУ до тех пор, пока не откроются архивы ведомства, проблематично. Можно сказать с уверенностью, что американской разведке легко работалось в развивающихся странах, где информацию можно было просто купить. А вот в государствах, где ситуация с культурой контрразведки и режимом секретности обстояла лучше, их результаты были куда скромнее. Например, в систему ВПК Варшавского блока ЦРУ масштабно проникнуть так и не смогло», — отметил в беседе с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Андрей Горбунов.

По словам Андрея Кошкина, после развала СССР присутствие ЦРУ ощущалось в конфликтах, возникавших на постсоветском пространстве, на Балканах и на Ближнем Востоке. Одним из самых масштабных скандалов, связанных с деятельностью ведомства, стала утечка в СМИ данных о «тайных тюрьмах» ЦРУ по всему миру, в которых содержались и подвергались пыткам люди, не имеющие никакого процессуального статуса.

Символика ЦРУ США

Legion-Media

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«ЦРУ — это внешнеполитический инструмент официального Вашингтона, считающий, что он стоит выше закона и международного права. Для ЦРУ не существует никаких правил, только интересы США и некий внутренний кодекс, позволяющий совершать военные преступления», — отметил Кошкин.

Как заявил Андрей Горбунов, под прикрытием американских элит ЦРУ десятилетиями проводит политику, недопустимую с точки зрения международного права.

«С появлением ЦРУ в США началась новая эра беззакония. Это ведомство решает поставленные перед ним задачи с помощью угроз, насилия и пыток. Отдельные люди и целые государства втягиваются в междоусобные конфликты. Американская история и так не была чистой, ещё в XIX веке политику официального Вашингтона зачастую воплощали в жизнь госдеятели с садистскими наклонностями. Но с появлением ЦРУ всё это вышло на новый уровень», — подытожил Горбунов.