«Завеса» для нацистов: как учёные Третьего рейха работали на благо промышленности США

75 лет назад началась операция спецслужб США «Завеса» (Overcast), в дальнейшем переименованная в операцию «Скрепка» (Paperclip). Она предполагала вербовку и использование в интересах Соединённых Штатов нацистских учёных, в том числе подозреваемых в причастности к совершению преступлений против человечности. Многие из них благодаря правкам, внесённым спецслужбами в их досье, смогли получить гражданство США и в дальнейшем работали на предприятиях американского оборонно-промышленного комплекса, избежав ответственности за свои действия во время Второй мировой. Эксперты называют операцию «Скрепка» аморальным проектом и охотой за умами. По словам историков, Соединённые Штаты использовали военных преступников для создания более совершенных средств уничтожения, направленных против вчерашних союзников.

В июле 1945 года американские спецслужбы начали операцию «Завеса» (Overcast), которая впоследствии получила наименование «Скрепка» (Paperclip). В её рамках США вербовали для работы учёных из нацистской Германии, в том числе причастных к преступлениям против человечности.

«Заработать на катастрофе»

О том, чтобы использовать научные наработки Третьего рейха, в Вашингтоне задумались задолго до завершения Второй мировой войны. В ноябре 1944 года Объединённый комитет начальников штабов США создал Комитет промышленно-технической разведки, перед которым была поставлена задача по поиску на территории Германии технологий, потенциально полезных американской экономике. А спецотдел разведки ВВС по сбору и анализу авиатехнической информации составил список немецких самолётов, которые должны были захватить американские силовики. Технику, её чертежи, архивы и авиационный персонал разыскивали специальные мобильные группы.

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По словам военного историка Юрия Кнутова, американцы с момента вступления в войну руководствовались весьма прагматичными соображениями, стремясь «заработать на мировой катастрофе».

Эксперт рассказал, что в начале 1945 года в руки спецслужб западных союзников попал один из внутренних документов немецкой Ассоциации оборонительных исследований, содержавший фамилии германских учёных, которые были задействованы в научных работах оборонного назначения. Этот перечень в дальнейшем американские спецслужбы использовали для составления списка исследователей, представлявших интерес для США.

Летом 1945-го американская разведка решила упорядочить свою работу по поиску и использованию в интересах Соединённых Штатов носителей важной научно-технической информации. 19 июля (в ряде источников фигурирует дата 6 июля) началась операция «Завеса» (Overcast). Она была разработана Управлением стратегических служб США (предшественник ЦРУ) и утверждена Объединённым комитетом начальников штабов. Вывозом немецких специалистов в США занималось Объединённое агентство по целям разведки.

«Фау-2» на транспортно-установочном прицепе Meilerwagen

© Wikimedia Commons / Imperial War Museum

Изначально деятельность в рамках операции касалась 350 немецких учёных, однако вскоре разведка начала настаивать на расширении масштабов активности.

«Согласно имеющимся в открытых источниках данным, операция охватила в общей сложности не менее 1,8 тыс. научных специалистов и 3,7 тыс. членов их семей», — рассказал Юрий Кнутов.

По его словам, наиболее интересные кадры вывозились в США, а остальные были переселены в Западную Европу и там подвергались тщательным допросам.

«Чистые» досье

«Примерно в конце 1945 — начале 1946 года операция «Завеса» была из соображений секретности переименована в операцию «Скрепка». Есть версия, что это название — ироничный намёк на те самые скрепки, которыми к придуманным американской разведкой «чистым» досье прикреплялись фотографии нацистских преступников», — рассказал Юрий Кнутов.

По словам старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Дмитрия Суржика, важнейшим «приобретением» американцев в ходе этой операции стал научно-исследовательский коллектив германского инженера-ракетчика Вернера фон Брауна.

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«Вернер фон Браун — это тот учёный, который, по сути, создал американцам их ракетную программу. Он руководил разработкой всех основных космических ракет США вплоть до «Сатурна-5», на котором отправился на Луну экипаж «Аполлона-11». Фактически благодаря ему американцам удалось осуществить высадку человека на Луну», — подчеркнул эксперт.

Как напомнил Юрий Кнутов, фон Браун занимал пост заместителя директора НАСА и ряд других высоких государственных должностей в аэрокосмическом секторе США, став очень влиятельным и хорошо обеспеченным человеком. В 1955 году он официально получил гражданство Соединённых Штатов.

«При этом американцы полностью закрыли глаза на то, что творил фон Браун во время войны. Он был офицером СС, и в его работах в Германии были задействованы десятки тысяч узников концлагерей, многие из которых погибли. Сам фон Браун потом оправдывался, что, мол, ничего не знал о пытках и казнях, но он явно кривил душой. Есть свидетельства узников концлагерей, участников Сопротивления о том, что фон Браун лично отдавал указания пытать их», — рассказал Кнутов.

Вернер фон Браун с военными Третьего рейха

© Wikimedia Commons / Bundesarchiv

По словам историка, ещё одним видным нацистским инженером-ракетчиком, работавшим на НАСА и Вооружённые силы США, был Артур Рудольф. В годы войны он активно эксплуатировал узников концлагерей, а затем «ковал оборонную мощь» Вашингтона. Когда в 1980-е годы пошли разговоры о его причастности к военным преступлениям, он покинул Америку и поселился в ФРГ.

Как отметил Кнутов, люди, работавшие на нацистский режим, в дальнейшем получали премии Пентагона и Американского института аэронавтики и астронавтики, их имена отмечены в Зале славы астронавтов. Гитлеровского военного врача Губертуса Штругхольда называли отцом американской космической медицины. Его имя носила специальная премия и военно-медицинская библиотека. Он трижды проходил специальные проверки со стороны органов власти США. Но только после его смерти начали всплывать данные об участии Штругхольда в нацистских экспериментах на живых людях, в том числе на страдавших эпилепсией детях.

Бывшие подчинённые Гитлера также помогали американцам разрабатывать боевые ракеты, авиационную технику, новые виды топлива.

Вернер фон Браун в США

© Wikimedia Commons / NASA

Кроме того, помимо немцев, по словам Юрия Кнутова, американцы сотрудничали и с бывшими членами японских специальных отрядов, ставивших на людях опыты при разработке бактериологического оружия.

«Как сочетается мораль с приёмом на работу военных преступников — это вопрос сложный. Особенно с учётом того, что, например, от ударов ракет Фау-2 в союзной США Великобритании погибли тысячи мирных жителей», — заметил Дмитрий Суржик.

По мнению Юрия Кнутова, операция «Скрепка» была «аморальным и антигуманным проектом».