«Каннибализация наших войск»»: почему Германия воздерживается от поставок танков на Украину

Немецкие военные обеспокоены перспективой опустошения армейских складов и арсеналов из-за поставок оружия Украине. Такое заявление сделал глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер. По его словам, Берлин не должен помогать Киеву в ущерб собственным ВС. Между тем в ФРГ не все политические силы согласны с необходимостью трезво оценивать возможности страны. Кроме того, с настойчивыми призывами направить больше оружия выступает киевский режим, порой в достаточно грубой форме. Как полагают эксперты, ресурсы Германии для военной помощи ВСУ весьма ограниченны. Тем не менее Киев под патронажем США пытается надавить на Берлин и заставить его пренебречь собственными интересами, говорят аналитики.

Председатель Союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) заявил о недопустимости продолжения оружейных поставок Украине в ущерб боеспособности бундесвера.

«Мы не исключаем возможности выдать бронетранспортёры из промышленных запасов. Однако мы, как профессиональная ассоциация, считаем, что выдача оружия и патронов бундесвера невозможна. Каждая поставка приводит к ослаблению бундесвера», — сказал Вюстнер.

Он подчеркнул, что союз военнослужащих требует от властей республики прекратить передачу вооружений ВСУ из армейских запасов и найти замену той технике, которая уже была поставлена на Украину.

Текущий курс правительства ФРГ Вюстнер охарактеризовал как «каннибализацию» вооружённых сил. Это, по его мнению, может привести к тому, что Германия не сможет обеспечить боеготовность собственной армии, а также выполнять свои обязанности по линии НАТО.

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«Многие в бундесвере боятся, что продолжение «политики каннибализации» наших войск приведёт к негативным последствиям, которые отразятся не только на боеготовности из-за трудностей с материальным обеспечением, но и на наших обязанностях перед НАТО, например, на силах быстрого реагирования (VJTF, Very High Readiness Joint Task Force. — RT) или создании армейской дивизии к 2025 году, а также на боевой подготовке и учениях, а это основа всего», — отметил Вюстнер.

На прошлой неделе министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что страна достигла предела в поставках оружия Украине. По её словам, запасы бундесвера больше не позволяют передавать ВСУ новые боевые комплексы.

«Мы передали (Киеву. — RT) невероятно много из запасов бундесвера. Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела», — констатировала Ламбрехт.

«Хамская повестка»

Между тем 17 сентября в интервью радиостанции Deutschlandfunk канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Украине, но не будет это делать в одиночку. Также, как подчеркнул глава немецкого правительства, поддерживая Киев, Берлин стремится к тому, чтобы не допустить эскалации между Россией и НАТО.

Шольц напомнил, что Украина получила от Германии противотанковое оружие, зенитные комплексы, реактивные системы залпового огня. Сейчас, как отметил канцлер, Берлин сосредоточен на вопросах передачи ВСУ артиллерии и средств ПВО.

В начале сентября Шольц уже отмечал, что Берлин по мере возможностей передаёт украинской армии тяжёлые вооружения, артиллерию и комплексы ПВО.

Немецкая самоходная гаубица PzH 2000

Gettyimages.ru

© Morris MacMatzen

«Это самое современное вооружение, которое именно сейчас используется в боях на Украине. Мы будем делать это и дальше — это наша обязанность, пока это необходимо», — подчеркнул Шольц, выступая на пленарном заседании бундестага.

В то же время Берлин по-прежнему воздерживается от поставок танков киевскому режиму. На публичном уровне власти Германии стараются не комментировать эту тему.

Так, в интервью Deutschlandfunk Шольц фактически ушёл от ответа на вопрос ведущего по поводу перспектив передачи Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder. Политик заявил, что Украине уже передано большое количество другого немецкого оружия, а танками ВСУ обеспечиваются по схеме кругового обмена.

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Такая система предполагает отправку Киеву танков и бронетехники советского производства со стороны восточноевропейских стран, которые сейчас входят в НАТО. В обмен Германия передаёт таким государствам определённое количество Leopard 2. Подобные соглашения ФРГ заключила с Чехией, Словакией и Грецией.

По данным издания Die Welt, в начале сентября Шольц обсуждал поставку Leopard 2 с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и не одобрил эту идею.

В политической элите ФРГ высказываются разные точки зрения по поводу передачи танков. Например, оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против такой формы военной поддержки Киева, напоминая о словах посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева о том, что снабжение ВСУ летальным оружием уже стало для Москвы красной чертой, «которую немецкие власти не должны были переступать».

При этом другая оппозиционная партия, Христианско-демократический союз (ХДС), наоборот, поддерживает передачу Киеву немецких танков.

В партии «Союз 90/Зелёные», которая входит в состав коалиционного правительства, также считают, что Берлину необходимо начать поставку Leopard 2. В частности, такое мнение 13 сентября в интервью медиагруппе Bayern высказал глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер.

Танк Leopard 2

Gettyimages.ru

© Morris MacMatzen

«Я думаю, что мы должны поставить основные боевые танки Leopard как можно быстрее, чтобы предотвратить ненужную гибель украинских солдат», — цитирует депутата агентство ТАСС.

В целом «Союз 90/Зелёные» придерживаются курса на увеличение объёмов военной помощи Киеву. 12 сентября в интервью газете Augsburger Allgemeine сопредседатель партии Омид Нурипур заявил, что власти ФРГ способны усилить поддержку Украины.

«При этом все в правительстве знают, что можно сделать много больше. Поставки могут осуществляться не только в рамках кругового обмена, но и по возможности напрямую из запасов бундесвера и промышленности», — сказал Нурипур.

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Политик не отрицает необходимости действовать в связке с союзниками, но наряду с этим призывает власти не увязать в дискуссиях об отдельных оружейных системах, которые можно поставить Киеву.

«Именно сейчас, перед тем как придёт зима, мы должны поддержать Украину в том, чтобы они в этом году смогли освободить как можно больше своей территории», — подчеркнул Нурипур.

Поставить танки и другое оружие от правительства Шольца настойчиво требует и киевский режим. На днях МИД Украины выразил недовольство тем, что Берлин поставляет ВСУ бронеавтомобили Dingo вместо Leopard или Marder, которые запрашивает Киев.

При этом эксперты отмечают, что риторика украинских властей по этому вопросу порой принимает наглый и оскорбительный для Германии характер. Как напомнил в беседе с RT профессор дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров, президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что у ФРГ имеются «определённые психологические барьеры» в поставках оружия ВСУ из-за её нацистского прошлого.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД ФРГ Анналена Бербок (в центре)

© president.gov.ua

«Такие высказывания Зеленского лишь дополняют хамскую дипломатическую повестку, которая в последнее время стала нормой для украинского МИД», — подчеркнул Винокуров.

По его словам, напоминая немцам о нацистском прошлом, Зеленский наотрез отказывается признавать факт службы в украинских формированиях адептов гитлеровской идеологии. Например, недавно из соцсетей президента Украины была удалена фотография, на которой был запечатлён военнослужащий ВСУ с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

«Поможем, чем можем»

Как полагает Владимир Винокуров, правительство Германии пока не соглашается на отправку танков Киеву, опасаясь быть втянутым в противостояние с Россией. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что в настоящее время «бундесвер находится не в лучшей форме» из-за скромных оружейных запасов и нехватки запчастей для военной техники.

«У немцев ощущается явный дефицит вооружения и запчастей. Экспорт танков привёл бы к ещё большему ослаблению Вооружённых сил Германии», — говорит Винокуров.

Ведущий эксперт РИСИ Сергей Ермаков в комментарии RT отметил, что при наличии политической воли крупные компании ФРГ могут нарастить выпуск танков и другой боевой техники. Однако этот процесс требует временных и финансовых затрат. В связи с этим правительство ФРГ действует по принципу «поможем, чем можем», говорит Ермаков. Тем не менее, по его мнению, под патронажем Вашингтона Киев будет продолжать давить на Берлин.

«Германия не хочет рисковать и поступаться своими интересами. Между тем Киев, пользуясь американской поддержкой, переходит в наглую тональность. Но, как мне представляется, такое поведение — это скорее жест отчаяния из-за отсутствия западных танков», — резюмировал Ермаков.