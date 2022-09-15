Глава «Альтернативы для Германии» заявил, что поставок нового оружия ВСУ быть не должно
- РИА Новости
«Угроза атомной конфронтации велика как никогда. Российский посол в Берлине несколько дней назад дал понять, что федеральное правительство поставками оружия преступило красную черту. Канцлер Олаф Шольц не должен позволить, чтобы это стало необратимым из-за дальнейших поставок вооружений. Война на Украине — не наша война, именно поэтому нам нужно выступать за то, чтобы как можно скорее наступил мир», — приводит слова политика ТАСС.
Как заявил ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Германия перешла красную черту, начав поставки летального оружия собственного производства на Украину.
По словам дипломата, снабжение Киева вооружениями по требованию «англосаксонских союзников ФРГ по НАТО» — это путь в никуда, затягивающий конфликт.