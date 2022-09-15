Глава «Альтернативы для Германии» заявил, что поставок нового оружия ВСУ быть не должно

Глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что никаких дополнительных поставок на Украину вооружений быть не должно. Он напомнил о словах российского посла в ФРГ о красной черте, которую переступили власти в Берлине.

«Угроза атомной конфронтации велика как никогда. Российский посол в Берлине несколько дней назад дал понять, что федеральное правительство поставками оружия преступило красную черту. Канцлер Олаф Шольц не должен позволить, чтобы это стало необратимым из-за дальнейших поставок вооружений. Война на Украине — не наша война, именно поэтому нам нужно выступать за то, чтобы как можно скорее наступил мир», — приводит слова политика ТАСС.

Как заявил ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Германия перешла красную черту, начав поставки летального оружия собственного производства на Украину.

По словам дипломата, снабжение Киева вооружениями по требованию «англосаксонских союзников ФРГ по НАТО» — это путь в никуда, затягивающий конфликт.