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Глава «Альтернативы для Германии» заявил, что поставок нового оружия ВСУ быть не должно

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Глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что никаких дополнительных поставок на Украину вооружений быть не должно. Он напомнил о словах российского посла в ФРГ о красной черте, которую переступили власти в Берлине.
Глава «Альтернативы для Германии» заявил, что поставок нового оружия ВСУ быть не должно
  • РИА Новости

«Угроза атомной конфронтации велика как никогда. Российский посол в Берлине несколько дней назад дал понять, что федеральное правительство поставками оружия преступило красную черту. Канцлер Олаф Шольц не должен позволить, чтобы это стало необратимым из-за дальнейших поставок вооружений. Война на Украине — не наша война, именно поэтому нам нужно выступать за то, чтобы как можно скорее наступил мир», — приводит слова политика ТАСС.

Как заявил ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Германия перешла красную черту, начав поставки летального оружия собственного производства на Украину.

По словам дипломата, снабжение Киева вооружениями по требованию «англосаксонских союзников ФРГ по НАТО» — это путь в никуда, затягивающий конфликт.

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