В Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны украинских военных обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR, которую поставила ВСУ Франция. По имеющимся данным, уже известно о четырёх погибших в результате атаки.

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR», — сообщил он в Telegram.

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Россия не забудет, как страны Запада поставляли киевским властям оружие, которое использовалось для ударов по мирным жителям.

В ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.

Французский президент Эммануэль Макрон при этом заявлял, что Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить конфликт на Украине.