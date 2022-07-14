Макрон: Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить украинский кризис

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Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить конфликт на Украине, не вмешиваясь в него, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью TF1 и France 2.
Макрон: Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить украинский кризис
  • AP

«Мы должны быть готовыми к тому, что война на Украине будет длиться долго. Лето и начало осени будут тяжёлыми. Мы хотим остановить войну, не ввязываясь в неё. Мы не хотим новую мировую войну», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он заявил, что Париж должен и далее помогать Украине и вводить санкции против России.

Ранее Макрон заявил, что страны G7 согласны поставлять украинской армии оружие «для обороны, а не для нападения на другую территорию».

В ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.

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