Макрон: поставляемое Украине оружие не предназначено для нападения на другие территории

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 согласны поставлять украинской армии оружие «для обороны, а не для нападения на другую территорию».
Макрон: поставляемое Украине оружие не предназначено для нападения на другие территории
  • AP

«Все союзники придерживаются одной линии: мы поставляем оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7, его слова приводит РИА Новости.

Макрон при этом подтвердил планы поставить украинским военным ещё шесть САУ Caesar в дополнение к 12, которые были поставлены ранее.

В апреле стало известно о планах Франции направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. Макрон тогда заявлял, что стремится вооружать Украину, «не пересекая красную линию», для того «чтобы не оказаться стороной конфликта». В июне президент Франции принял решение поставить украинской армии ещё шесть установок Caesar.

В ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибром 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки Caesar.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, действия ЕС дошли до того, что европейское оружие сегодня убивает мирных граждан в Донбассе.

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