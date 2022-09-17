В союзе бундесвера высказались против поставок оружия на Украину из армейских резервов

Поставки оружия на Украину из запасов ВС ФРГ могут ослабить армию, заявил глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер.

В комментарии RND он отметил, что в Германии хорошо понимают желание Украины получить тяжёлое вооружение. По словам Вюстнера, Берлин может поставлять, например, БМП по линии оборонной промышленности.

«Но передача оружия и боеприпасов из запасов Бундесвера, с точки зрения союза, больше невозможна. Каждая новая поставка ведёт к ослаблению Бундесвера. Мы требуем больше не отдавать (оружие. — RT) из запасов Бундесвера», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал «загадкой» отказ Германии поставлять танки Leopard Киеву.

Президент Украины Дмитрий Зеленский отметил, что нацистское прошлое мешает Берлину поставлять ВСУ больше оружия.

Глава МИД ФРГ Бербок сообщила, что Германия испытывает дефицит запасов оружия, поставки Украине идут по тонкой грани.

По её словам, военной промышленности ФРГ пришлось начать производить оружие специально для Украины