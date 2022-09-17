военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В союзе бундесвера высказались против поставок оружия на Украину из армейских резервов

Короткая ссылка
Поставки оружия на Украину из запасов ВС ФРГ могут ослабить армию, заявил глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер.
В союзе бундесвера высказались против поставок оружия на Украину из армейских резервов
  • AP

В комментарии RND он отметил, что в Германии хорошо понимают желание Украины получить тяжёлое вооружение. По словам Вюстнера, Берлин может поставлять, например, БМП по линии оборонной промышленности.

«Но передача оружия и боеприпасов из запасов Бундесвера, с точки зрения союза, больше невозможна. Каждая новая поставка ведёт к ослаблению Бундесвера. Мы требуем больше не отдавать (оружие. — RT) из запасов Бундесвера», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал «загадкой» отказ Германии поставлять танки Leopard Киеву.

Президент Украины Дмитрий Зеленский отметил, что нацистское прошлое мешает Берлину поставлять ВСУ больше оружия.

Глава МИД ФРГ Бербок сообщила, что Германия испытывает дефицит запасов оружия, поставки Украине идут по тонкой грани.

По её словам, военной промышленности ФРГ пришлось начать производить оружие специально для Украины

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить