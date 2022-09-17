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Зеленский заявил, что нацистское прошлое мешает Берлину поставлять ВСУ больше оружия

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Нежелание Германии поставлять больше оружия на Украину может быть связано с внутренними барьерами и нацистским прошлым страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что нацистское прошлое мешает Берлину поставлять ВСУ больше оружия
  • AP

«В Германии существуют определённые психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с её нацистским прошлым», — сказал он в интервью Reuters.

Зеленский добавил, что эти поставки «жизненно важны» для страны.

Ранее украинский президент опубликовал фотографию, на которой его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов Waffen-SS и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.

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