Нежелание Германии поставлять больше оружия на Украину может быть связано с внутренними барьерами и нацистским прошлым страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«В Германии существуют определённые психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с её нацистским прошлым», — сказал он в интервью Reuters.

Зеленский добавил, что эти поставки «жизненно важны» для страны.

Ранее украинский президент опубликовал фотографию, на которой его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов Waffen-SS и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.