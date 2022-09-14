Зеленский опубликовал фото, на котором его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова»

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

На одной из фотографий Зеленский стоит в окружении военных ВСУ. На бронежилете одного из бойцов видна эмблема соединения войск СС.

Ранее Зеленский по случаю 9 Мая опубликовал в своих соцсетях пост, сопроводив его фотографией украинского военного, на форме которого видна эмблема дивизии СС «Мёртвая голова».

Позднее публикация была отредактирована: фотографию убрали, однако этот же снимок остался в аккаунте украинского Минобороны в Twitter.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.

В Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».