Глава МИД Украины Кулеба призвал Шольца начать отправку танков Киеву в ближайшее время

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал «загадкой» отказ Германии поставлять танки Leopard Киеву.

«Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo», — приводит его слова РИА Новости.

Кулеба подчеркнул, что украинским войскам этого мало и это не то, что им необходимо.

«В чём проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?» — заявил глава украинского МИД.

Кулеба призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца начать отправку необходимых танков в ближайшее время.

«Так мы считаем. Решение должно быть принято сейчас», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard.