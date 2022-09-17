Глава МИД Украины Кулеба призвал Шольца начать отправку танков Киеву в ближайшее время
«Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo», — приводит его слова РИА Новости.
Кулеба подчеркнул, что украинским войскам этого мало и это не то, что им необходимо.
«В чём проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?» — заявил глава украинского МИД.
Кулеба призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца начать отправку необходимых танков в ближайшее время.
«Так мы считаем. Решение должно быть принято сейчас», — заключил он.
Ранее агентство Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.
Глава МИД Германии Анналена Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard.