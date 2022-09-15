Bloomberg: Германия боится поставлять ВСУ танки из-за риска быть втянутой в конфликт

Cтраны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине, считает журналист Андреас Клут, такое мнение он выразил в статье для Bloomberg.

«Официальное оправдание, данное канцлером Олафом Шольцем, состоит в том, что Германия не может и не будет делать ничего, что не было бы согласовано со своими союзниками по НАТО и ЕС. И действительно, ни одна из этих стран-партнёров ещё не прислала боевых танков западного производства (в отличие от советских)», — пишет он.

Германия «не хочет делать что-то первой», чтобы её затем не обвинили в эскалации, сказал Клут.

Ещё одной причиной может быть то, что сама Германия «имеет ограниченные запасы танков и запасных частей» и не может позволить себе поставить под угрозу собственную боевую готовность, считает он.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard.

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт на пленарном заседании бундестага заявила, что Германия достигла предела в поставляемом украинской армии оружии из запасов бундесвера.