Группа вооружённых лиц была нейтрализована российскими силовиками в Херсоне вечером 17 сентября. По данным СМИ, речь идёт о контртеррористической операции в районе железнодорожного вокзала города. В результате предпринятых действий никто из мирных жителей не пострадал. Между тем глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что киевский режим продолжает проявлять себя как террорист. Как следует из сводки ДНР в СЦКК, за последние сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных погибли девять человек, ранения получили 17 гражданских лиц, в том числе девочка 2014 года рождения.

Вечером 17 сентября в Херсоне российские силовики нейтрализовали группу вооружённых лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.

«Была выявлена группа вооружённых лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет. В настоящий момент стрельба закончилась», — сказал он.

При этом в военно-гражданской администрации Херсонской области добавили, что городу и его жителям не было нанесено существенного материального ущерба.

Изначально телеканал «Вести Крым» сообщал, что в районе железнодорожного вокзала Херсона проходит контртеррористическая операция.

Американские СМИ — о тяжёлых потерях ВСУ в Донбассе

Украинские военные несут тяжёлые потери в Донбассе, в результате чего вынуждены отступать, пишет The New York Times со ссылкой на одного из украинских солдат, находящихся на передовой.

«Украинские военные несут тяжёлые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день», — заявил собеседник издания.

По его словам, российские военнослужащие вместе с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик постепенно выбивают ВСУ с занятых позиций.

Вдобавок он указал на превосходство России в артиллерии, заметив, что сосредоточенные огневые удары наносят большой урон группировкам украинских войск.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с пленными украинскими военнослужащими. Так, один из военнопленных по имени Богдан констатировал, что украинские военные несут большие потери.

Запорожская область

В Запорожской области началось выдворение на Украину неблагонадёжных граждан за ведение ими подрывной деятельности. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства.

«В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с военно-гражданской администрацией», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что один из депортированных осуществлял деятельность по дестабилизации общественной безопасности. При этом другой задействовал админресурс для организации и проведения несанкционированных митингов, оказывал финансовую поддержку средствам массовой информации, пропагандирующим террористическую и диверсионную деятельность в Запорожской области.

«Украина продолжает себя проявлять как террорист»

Киевский режим продолжает вести террористическую деятельность. Об этом в своём видеообращении заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Украина продолжает себя проявлять как террорист, а террористы должны быть уничтожены. Это касается и украинского режима как такого, поэтому абсолютно справедливо, что сейчас методы и подходы союзных сил существенно начинают меняться», — сказал он.

По его словам, село Диброва и посёлок Щурово вблизи города Красный Лиман не находятся под контролем украинских войск, но ситуация на этом направлении сложная.

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«Самым сложным участком остаётся, конечно, Краснолиманское направление: Красный Лиман, Ямполь. С учётом подхода подкрепления противник минимизировал сейчас работу диверсионных групп и перешёл к обстрелу артиллерией данных населённых пунктов», — подчеркнул глава ДНР.

Сводка ДНР и ЛНР

В общей сложности за минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики 45 раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 211 единиц различных боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. ВСУ задействовали артиллерию калибра 155 и 152 мм, миномёты 120 мм и танки.

«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики: Донецк (Ворошиловский, Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка, Докучаевск», — указывается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли девять гражданских лиц в Ворошиловском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. При этом ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе девочка 2014 года рождения.

«Повреждены 44 домостроения в Ворошиловском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что в ходе наступательных действий украинские военные потеряли до 40 человек личного состава, два бронетранспортёра и три единицы специальной автомобильной техники.