«Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет»: российские силовики нейтрализовали группу вооружённых лиц в Херсоне
- РИА Новости
Вечером 17 сентября в Херсоне российские силовики нейтрализовали группу вооружённых лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.
«Была выявлена группа вооружённых лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет. В настоящий момент стрельба закончилась», — сказал он.
При этом в военно-гражданской администрации Херсонской области добавили, что городу и его жителям не было нанесено существенного материального ущерба.
Изначально телеканал «Вести Крым» сообщал, что в районе железнодорожного вокзала Херсона проходит контртеррористическая операция.
Американские СМИ — о тяжёлых потерях ВСУ в Донбассе
Украинские военные несут тяжёлые потери в Донбассе, в результате чего вынуждены отступать, пишет The New York Times со ссылкой на одного из украинских солдат, находящихся на передовой.
«Украинские военные несут тяжёлые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день», — заявил собеседник издания.
По его словам, российские военнослужащие вместе с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик постепенно выбивают ВСУ с занятых позиций.
Вдобавок он указал на превосходство России в артиллерии, заметив, что сосредоточенные огневые удары наносят большой урон группировкам украинских войск.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с пленными украинскими военнослужащими. Так, один из военнопленных по имени Богдан констатировал, что украинские военные несут большие потери.
Запорожская область
В Запорожской области началось выдворение на Украину неблагонадёжных граждан за ведение ими подрывной деятельности. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства.
«В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с военно-гражданской администрацией», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что один из депортированных осуществлял деятельность по дестабилизации общественной безопасности. При этом другой задействовал админресурс для организации и проведения несанкционированных митингов, оказывал финансовую поддержку средствам массовой информации, пропагандирующим террористическую и диверсионную деятельность в Запорожской области.
«Украина продолжает себя проявлять как террорист»
Киевский режим продолжает вести террористическую деятельность. Об этом в своём видеообращении заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Украина продолжает себя проявлять как террорист, а террористы должны быть уничтожены. Это касается и украинского режима как такого, поэтому абсолютно справедливо, что сейчас методы и подходы союзных сил существенно начинают меняться», — сказал он.
По его словам, село Диброва и посёлок Щурово вблизи города Красный Лиман не находятся под контролем украинских войск, но ситуация на этом направлении сложная.Также на russian.rt.com «Ответ-то будет»: Путин предупредил Киев о последствиях применения террористических методов
«Самым сложным участком остаётся, конечно, Краснолиманское направление: Красный Лиман, Ямполь. С учётом подхода подкрепления противник минимизировал сейчас работу диверсионных групп и перешёл к обстрелу артиллерией данных населённых пунктов», — подчеркнул глава ДНР.
Сводка ДНР и ЛНР
В общей сложности за минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики 45 раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 211 единиц различных боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. ВСУ задействовали артиллерию калибра 155 и 152 мм, миномёты 120 мм и танки.
«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики: Донецк (Ворошиловский, Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка, Докучаевск», — указывается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.
Отмечается, что в результате обстрелов погибли девять гражданских лиц в Ворошиловском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. При этом ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе девочка 2014 года рождения.
«Повреждены 44 домостроения в Ворошиловском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что в ходе наступательных действий украинские военные потеряли до 40 человек личного состава, два бронетранспортёра и три единицы специальной автомобильной техники.