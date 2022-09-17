Власти Херсона прокомментировали стрельбу в городе

Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области прокомментировала стрельбу в Херсоне.

«По информации правоохранительных органов, жертв среди военнослужащих и мирных жителей нет. Существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано», — цитирует заявление властей ТАСС.

В ВГА подчеркнули, что территория Херсона и области полностью контролируется Вооружёнными силами и правоохранительными органами России.

Ранее СМИ сообщали, что в центре Херсона слышна стрельба из автоматического оружия. Позднее поступила информация, что в районе херсонского железнодорожного вокзала проходит контртеррористическая операция.

Согласно последним данным, группа вооружённых лиц в Херсоне была нейтрализована.