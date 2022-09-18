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NYT: украинские военнослужащие несут тяжёлые потери в Донбассе

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Украинские военные несут тяжёлые потери в Донбассе и отступают. Об этом пишет New York Times со ссылкой на слова солдата ВС Украины.

«Украинские военные несут тяжёлые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день», — рассказал собеседник издания.

По его словам, российские военнослужащие постепенно выбивают ВСУ с занятых позиций.

Ранее Минобороны России сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ в Правдине.

16 сентября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что часть украинских войск попала в тактическое окружение у границ региона.

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