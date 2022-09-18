NYT: украинские военнослужащие несут тяжёлые потери в Донбассе
«Украинские военные несут тяжёлые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день», — рассказал собеседник издания.
По его словам, российские военнослужащие постепенно выбивают ВСУ с занятых позиций.
Ранее Минобороны России сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ в Правдине.
16 сентября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что часть украинских войск попала в тактическое окружение у границ региона.