Стремоусов заявил о тактическом окружении части военных ВСУ у границ Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведённые украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение», — сказал Стремоусов.
Ранее в Минобороны России заявили, что попытка ВСУ возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась.