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Стремоусов заявил о тактическом окружении части военных ВСУ у границ Херсонской области

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что часть украинских войск попала в тактическое окружение у границ региона.
Стремоусов заявил о тактическом окружении части военных ВСУ у границ Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведённые украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение», — сказал Стремоусов.

Ранее в Минобороны России заявили, что попытка ВСУ возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась.

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