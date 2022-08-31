«Противник понёс значительные потери»: в Минобороны России назвали провальной попытку ВСУ возобновить наступление

Попытка ВСУ возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что в ходе безуспешных атак противник понёс значительные потери. За двое суток украинские войска потеряли четыре боевых самолёта и три вертолёта. Уничтожены 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1,7 тыс. украинских военнослужащих, добавили в Минобороны.

Попытка украинской армии возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолёта: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбито в воздухе три украинских вертолёта Ми-8. Российскими войсками уничтожены 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1,7 тыс. украинских военнослужащих», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что боевики понесли значительные потери у населённых пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды, в результате чего ВФУ отступили. Также был разбит батальон 57-й мотопехотной бригады.

«Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своём минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории», — добавил Конашенков.

Он отметил, что ВКС России нанесли высокоточный удар по позициям 10-й горной штурмовой бригады в районе населённого пункта Дружковка (ДНР) — ликвидированы до 50 националистов и девять единиц военной техники.

В ходе атаки на командный пункт и склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Карловка (ДНР) уничтожены более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники.

Авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки поразили десять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артёмовск, Соледар, Зайцево и Марьинка Донецкой Народной Республики, а также 65 артиллерийских подразделений, живую силу и украинскую военную технику в 153 районах.

ВС РФ уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах сёл Украинка (Харьковская область), Черкасское и Ивано-Дарьевка (ДНР), а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Доброволья (Днепропетровская область).

Российские средства ПВО сбили семь украинских БПЛА, а также перехватили 57 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

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Обстрелы Донбасса украинскими формированиями

Согласно оперативным данным СЦКК ДНР, националисты выпустили более 220 единиц боеприпасов различного калибра. Отмечается, что по территории ДНР били из крупнокалиберной артиллерии, миномётов и реактивных систем залпового огня «Град». Националисты применяли в том числе и натовские снаряды калибра 155 мм.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили десять гражданских лиц в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, в том числе в освобождённом ранее населённом пункте Ставки», — отмечается в заявлении СЦКК.

На 31 августа в ДНР зарегистрировано уже 59 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на запрещённых ПФМ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений НМ ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике.

По его словам, ликвидированы до 55 украинских боевиков, пять бронетранспортёров и шесть единиц специальной автомобильной техники.