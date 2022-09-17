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Минобороны сообщило о провальной попытке наступления ВСУ в Херсонской области

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Украинские вооружённые силы потеряли более 120 военных и семь танков в Херсонской области в результате безуспешной попытки наступления, сообщило Министерство обороны России.
Минобороны сообщило о провальной попытке наступления ВСУ в Херсонской области
  • РИА Новости

Попытка наступления ВСУ была предпринята в районе населённого пункта Правдино силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады.

«В ходе боевых действий российскими вооружёнными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты», — сказано в сводке.

16 сентября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что часть украинских войск попала в тактическое окружение у границ региона.

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