В результате ночного обстрела Донецка погибла женщина и ранен мужчина

В Донецке во время ночного обстрела со стороны ВСУ погибла женщина, также ранения получил мужчина, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате ночного обстрела Ворошиловского района погибла женщина 1952 года рождения, ранен мужчина 1978 года рождения», — написал он в Telegram.

Также зафиксированы повреждения остекления трёх многоквартирных жилых домов и общежития, уничтожено два и повреждено четыре легковых автомобиля.

За прошлые сутки украинские войска выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики свыше 100 боеприпасов.

Также 17 сентября Кулемзин заявил, что при обстреле украинскими военными центра Донецка погибли по меньшей мере четыре человека.