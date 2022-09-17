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ВСУ с начала суток выпустили более 100 боеприпасов по населённым пунктам ДНР

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Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские войска за текущие сутки выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики свыше 100 боеприпасов.
ВСУ с начала суток выпустили более 100 боеприпасов по населённым пунктам ДНР
  • AP

Об этом сообщает ТАСС.

Сославшись на данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, он отметил, что «противник выпустил более 100 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибра 155 и 152 мм, а также 120 мм миномётов».

По данным Басурина, украинские войска с начала суток вели огонь по районам шести населённых пунктов ДНР.

Ранее в ДНР заявили о ранении венесуэльского репортёра при обстреле украинскими войсками Донецка.

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