ВСУ с начала суток выпустили более 100 боеприпасов по населённым пунктам ДНР

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские войска за текущие сутки выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики свыше 100 боеприпасов.

Об этом сообщает ТАСС.

Сославшись на данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, он отметил, что «противник выпустил более 100 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибра 155 и 152 мм, а также 120 мм миномётов».

По данным Басурина, украинские войска с начала суток вели огонь по районам шести населённых пунктов ДНР.

Ранее в ДНР заявили о ранении венесуэльского репортёра при обстреле украинскими войсками Донецка.