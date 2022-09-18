ВГА Запорожской области начала выдворять неблагонадёжных граждан за подрывную деятельность

Власти Запорожской области приняли решение начать выдворение неблагонадёжных граждан с освобождённых территорий на Украину из-за их подрывной деятельности. Об этом сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.

Видео с подобным случаем выдворения опубликовано в Telegram агентства.

«В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА», — сказали в силовом ведомстве.

Один из депортированных использовал административный ресурс для организации и проведения несанкционированных митингов, а также финансировал СМИ, пропагандирующие террористическую и диверсионную деятельность в регионе.

Другой выдворенный гражданин пытался дестабилизировать общественную безопасность.

Силовики доставили мужчин до крайнего блокпоста и зачитали каждому, в чём он обвиняется. После этого граждане были отправлены «в пешем порядке» за освобождённую территорию области.

В июле глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о выселении через пункты пропуска граждан, которые помогают террористам и радикальным группировкам, таким как «Правый сектор»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).