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Росгвардейцы задержали в Херсонской и Запорожской областях более 130 пособников ВСУ и СБУ

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Росгвардейцы задержали в Херсонской и Запорожской областях более 130 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ.
Росгвардейцы задержали в Херсонской и Запорожской областях более 130 пособников ВСУ и СБУ
  • РИА Новости

Также обнаружено десять тайников с вооружением и боеприпасами, сообщила Росгвардия.

Подразделения ведомства изъяли в том числе ПТРК NLAW, 82-мм миномёт, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемёта Владимирова, 33 гранатомёта и более 70 выстрелов к ним.

13 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Токмакском районе Запорожья рекордно большой схрон оружия, в нём находилось 260 ящиков со снарядами.

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