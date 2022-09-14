Росгвардейцы задержали в Херсонской и Запорожской областях более 130 пособников ВСУ и СБУ

Росгвардейцы задержали в Херсонской и Запорожской областях более 130 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ.

Также обнаружено десять тайников с вооружением и боеприпасами, сообщила Росгвардия.

Подразделения ведомства изъяли в том числе ПТРК NLAW, 82-мм миномёт, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемёта Владимирова, 33 гранатомёта и более 70 выстрелов к ним.

13 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Токмакском районе Запорожья рекордно большой схрон оружия, в нём находилось 260 ящиков со снарядами.