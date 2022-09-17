военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рогов предложил выдать сотрудникам ВГА освобождённых городов оружие для самообороны

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» предложил вооружить сотрудников военно-гражданских администраций (ВГА) на освобождённых территориях для самозащиты.
Рогов предложил выдать сотрудникам ВГА освобождённых городов оружие для самообороны
  • РИА Новости

«Надо обязательно вооружить госслужащих ВГА. Здесь люди должны за себя постоять, у них нет личной охраны. Их обстреливают и взрывают по одному» — цитирует его ТАСС.

По словам Рогова, необходимо также обеспечить такие регионы системами видеонаблюдения и распознавания лиц.

Ранее сообщалось, что генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании ведомства в Луганске. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося.

До этого на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину было совершено покушение, в её подъезде сработало самодельное взрывное устройство.

Военный комендант Бердянска Артём Бардин 7 сентября получил тяжёлые ранения в результате покушения. Его автомобиль был взорван в центре города, врачи оценивают состояние Бардина как тяжёлое, но стабильное.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить