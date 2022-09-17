Рогов предложил выдать сотрудникам ВГА освобождённых городов оружие для самообороны
- РИА Новости
«Надо обязательно вооружить госслужащих ВГА. Здесь люди должны за себя постоять, у них нет личной охраны. Их обстреливают и взрывают по одному» — цитирует его ТАСС.
По словам Рогова, необходимо также обеспечить такие регионы системами видеонаблюдения и распознавания лиц.
Ранее сообщалось, что генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании ведомства в Луганске. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося.
До этого на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину было совершено покушение, в её подъезде сработало самодельное взрывное устройство.
Военный комендант Бердянска Артём Бардин 7 сентября получил тяжёлые ранения в результате покушения. Его автомобиль был взорван в центре города, врачи оценивают состояние Бардина как тяжёлое, но стабильное.