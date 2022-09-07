«Попытка запугать жителей освобождённых территорий»: в Бердянске совершено покушение на коменданта города

Военный комендант Бердянска Артём Бардин получил тяжёлые ранения в результате покушения. Его автомобиль был взорван в центре города, врачи оценивают состояние Бардина как тяжёлое, но стабильное. Власти Запорожской области квалифицировали произошедшее как теракт. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, украинские террористы не оставляют попыток запугать жителей освобождённых территорий.

Во вторник, 6 сентября, возле здания администрации Бердянска в Запорожской области был взорван автомобиль, в котором находился военный комендант города Артём Бардин. По словам представителя ВГА региона Владимира Рогова, он получил тяжёлые ранения и потерял много крови, но врачи продолжают бороться за его жизнь. Власти Запорожской области квалифицировали ЧП как теракт.

«Военный комендант города Бердянска, на которого было совершено подлое покушение, жив. Состояние его тяжёлое, но стабильное. Информация на 21:20 мск», — сообщил РИА Новости начальник отдела департамента здравоохранения Бердянска Николай Мирошниченко.

«Украинские террористы продолжают попытки запугать жителей освобождённых территорий», — подчеркнул Рогов.

Он также прокомментировал сообщения о стрельбе, якобы последовавшей за этим взрывом.

«Звуки, похожие на стрельбу, которые слышали жители Бердянска после теракта... были подрывом боекомплекта в машине», — написал Рогов в Telegram.

Как уточнил представитель администрации, в результате взрыва автомобиля коменданта Бердянска были повреждены ещё три машины, в которых на момент взрыва никого не оказалось. Он подчеркнул, что правоохранительные органы призвали граждан быть внимательными и сообщать обо всех подозрительных предметах.

Как позднее заявил Рогов в эфире Первого канала, организаторы теракта пытаются «закошмарить» людей, у которых есть активная гражданская позиция. Кроме того, он рассказал, что украинская сторона наносит удары по штабам общественного движения «Мы вместе с Россией».

«По штабу нашего движения в Энергодаре было нанесено четыре удара тяжёлой артиллерией. Они конкретно бьют по штабам для того, чтобы активисты не оказывали помощь, а простые нуждающиеся люди — чаще всего это старшее поколение, многодетные семьи — эту помощь не получали», — сказал Рогов.

Напомним, в ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под контроль большую часть Запорожской области, однако административный центр региона, город Запорожье, пока остаётся под контролем Киева. На освобождённой части была сформирована администрация, которая выступает за проведение референдума о возможном вступлении области в состав России. В то же время в регионе проявляют активность украинские диверсанты.

В частности, в ночь на 6 сентября произошёл взрыв в Энергодаре. В администрации города заявили, что украинские войска применили беспилотник, чтобы сбросить снаряд на крышу здания паспортного стола. Как уточняют местные власти, атака произошла в полночь. В результате ЧП повреждён кабинет приёма присяги при получении российского гражданства.

«Киевский режим продолжает предпринимать безуспешные попытки сорвать естественный процесс воссоединения освобождённых территорий с Россией путём запугивания населения», — отметили в администрации Энергодара.

Также на russian.rt.com Раненный в результате взрыва в Бердянске замглавы ГАИ скончался

В конце августа в Бердянске в результате взрыва погиб замначальника ГАИ города Александр Колесников. Власти города отмечали, что взрыв произошёл у оздоровительного центра «Криворожский дворик», в котором проживали беженцы из Мариуполя.

Колесникова доставили в больницу, однако позднее он скончался от полученных ранений.

По версии следственных органов, целью террористов было покушение на жизни и запугивание мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя. Следователи придерживаются мнения, что замглавы ГАИ города оказался на месте взрыва случайно.

В администрации города отмечали, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на дереве на высоте более трёх метров.

Ещё один взрыв произошёл в Бердянске 30 августа у здания одного из штабов организации «Мы вместе с Россией». Жертв и пострадавших в результате инцидента не было.