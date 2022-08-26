Раненный в результате взрыва в Бердянске замглавы ГАИ скончался
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«Заместитель начальника ГАИ Бердянска скончался от ранений, полученных в результате взрыва», — говорится в сообщении.
По информации следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами, бомбу закрепили на высоте более 3 м на дереве у забора оздоровительного центра «Криворожский горняк».
«Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно», — отметили в администрации города.
26 августа стало известно, что украинские военные совершили взрыв у оздоровительного центра в Бердянске Запорожской области.
Осколочные ранения получил замначальника ГАИ города Александр Колесников.