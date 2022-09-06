Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Об этом сообщили RT в администрации Энергодара.
«БЛА украинских ВСУ в районе полуночи сбросил снаряд на крышу паспортного стола», — рассказали в администрации.
Отмечается, что в результате произошедшего был причинён материальный ущерб кабинету приёма присяги при получении российского гражданства.
5 сентября администрация Энергодара заявила, что украинские военные возобновили хаотичный огонь по Запорожской АЭС.