Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре

Беспилотник Вооружённых сил Украины ночью сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре Запорожской области.

Об этом сообщили RT в администрации Энергодара.

«БЛА украинских ВСУ в районе полуночи сбросил снаряд на крышу паспортного стола», — рассказали в администрации.

Отмечается, что в результате произошедшего был причинён материальный ущерб кабинету приёма присяги при получении российского гражданства.

5 сентября администрация Энергодара заявила, что украинские военные возобновили хаотичный огонь по Запорожской АЭС.