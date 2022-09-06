военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре

Короткая ссылка
Беспилотник Вооружённых сил Украины ночью сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре Запорожской области.
Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщили RT в администрации Энергодара.

«БЛА украинских ВСУ в районе полуночи сбросил снаряд на крышу паспортного стола», — рассказали в администрации.

Отмечается, что в результате произошедшего был причинён материальный ущерб кабинету приёма присяги при получении российского гражданства.

5 сентября администрация Энергодара заявила, что украинские военные возобновили хаотичный огонь по Запорожской АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить