В Энергодаре заявили, что ВСУ возобновили хаотичный огонь по Запорожской АЭС

Военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара заявила, что украинские военные возобновили хаотичный огонь по Запорожской АЭС.

«Каратели ВСУ возобновили хаотичный огонь по территории Запорожской АЭС. Военно-гражданская администрация города Энергодара сообщает о трёх артиллерийских ударах с противоположного берега Днепра, зафиксированных внутри периметра станции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВСУ ведут обстрел несмотря на присутствие международных экспертов миссии МАГАТЭ на АЭС.

«ВГА передаёт данные от экспертов с территории АЭС: радиационный фон находится в норме, ключевые узлы электростанции не повреждены», — добавили в администрации.

Ранее в Минобороны России заявили, что прибывшие 1 сентября в Энергодар журналисты стали свидетелями неудачной попытки штурма Запорожской АЭС со стороны ВСУ.