военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Энергодаре заявили, что ВСУ возобновили хаотичный огонь по Запорожской АЭС

Короткая ссылка
Военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара заявила, что украинские военные возобновили хаотичный огонь по Запорожской АЭС.
В Энергодаре заявили, что ВСУ возобновили хаотичный огонь по Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«Каратели ВСУ возобновили хаотичный огонь по территории Запорожской АЭС. Военно-гражданская администрация города Энергодара сообщает о трёх артиллерийских ударах с противоположного берега Днепра, зафиксированных внутри периметра станции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВСУ ведут обстрел несмотря на присутствие международных экспертов миссии МАГАТЭ на АЭС. 

«ВГА передаёт данные от экспертов с территории АЭС: радиационный фон находится в норме, ключевые узлы электростанции не повреждены», — добавили в администрации.

Ранее в Минобороны России заявили, что прибывшие 1 сентября в Энергодар журналисты стали свидетелями неудачной попытки штурма Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить