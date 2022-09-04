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МО России: журналисты стали свидетелями попытки штурма ЗАЭС со стороны ВСУ

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Прибывшие 1 сентября в Энергодар журналисты стали свидетелями неудачной попытки штурма Запорожской АЭС со стороны ВСУ, сообщает Минобороны России.
МО России: журналисты стали свидетелями попытки штурма ЗАЭС со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Утром 1 сентября 2022 года прибывшие в Энергодар журналисты… оказались непосредственными очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что представители СМИ, находясь в бомбоубежище, наблюдали обстрел артиллерией ВСУ территории АЭС и города Энергодара.

Также в МО России заявили, что киевский режим намеревался объявить о захвате Запорожской АЭС 1 сентября через специально подготовленные украинские и западные СМИ, которых не было в списках, согласованных во время визита миссии МАГАТЭ на станцию.

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