Киевский режим намеревался объявить о захвате Запорожской АЭС 1 сентября через специально подготовленных украинских и западных журналистов, которых не было в списках, согласованных во время визита миссии МАГАТЭ на станцию.

Об этом заявило Министерство обороны России.

По имеющимся данным, Киев готовил операцию по захвату АЭС вместе с западными спонсорами.

«Сообщить в присутствии миссии МАГАТЭ мировому сообществу о переходе станции под контроль Киева должны были специально отобранные и подготовленные «представители СМИ» с Украины, из США и Великобритании», — говорится в сообщении министерства.

Для этого киевский режим присоединил к кортежу МАГАТЭ автомобили с украинскими и западными журналистами, однако всех посторонних лиц при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем останавливали и не пропускали.

При этом по просьбе секретариата МАГАТЭ российской стороной на территорию станции был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ из разных стран, подчеркнули в ведомстве.

1 сентября стало известно, что две группы украинских диверсантов высадились на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС.

Подразделения Росгвардии, охраняющие ЗАЭС, обнаружили и блокировали эти диверсионные группы.

Также ВСУ поздно вечером 2 сентября попытались высадить на катерах десант на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.