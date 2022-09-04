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Минобороны: Киев планировал 1 сентября заявить через журналистов о захвате Запорожской АЭС

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Киевский режим намеревался объявить о захвате Запорожской АЭС 1 сентября через специально подготовленных украинских и западных журналистов, которых не было в списках, согласованных во время визита миссии МАГАТЭ на станцию.
Минобороны: Киев планировал 1 сентября заявить через журналистов о захвате Запорожской АЭС
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

Об этом заявило Министерство обороны России.

По имеющимся данным, Киев готовил операцию по захвату АЭС вместе с западными спонсорами.

«Сообщить в присутствии миссии МАГАТЭ мировому сообществу о переходе станции под контроль Киева должны были специально отобранные и подготовленные «представители СМИ» с Украины, из США и Великобритании», — говорится в сообщении министерства.

Для этого киевский режим присоединил к кортежу МАГАТЭ автомобили с украинскими и западными журналистами, однако всех посторонних лиц при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем  останавливали и не пропускали.

При этом по просьбе секретариата МАГАТЭ российской стороной на территорию станции был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ из разных стран, подчеркнули в ведомстве.

1 сентября стало известно, что две группы украинских диверсантов высадились на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС.

Подразделения Росгвардии, охраняющие ЗАЭС, обнаружили и блокировали эти диверсионные группы.

Также ВСУ поздно вечером 2 сентября попытались высадить на катерах десант на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.

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