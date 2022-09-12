На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение

На ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину совершено покушение, в её подъезде сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

РИА Новости

«Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Татьяна Томилина получила лёгкие ранения», — рассказали в пресс-службе. Также сообщается о гибели мужчины в результате взрыва, пожилая женщина получила ранения. Ранее стало известно, что военный комендант Бердянска Артём Бардин получил тяжёлые ранения в результате покушения. Его автомобиль был взорван в центре города, врачи оценивают состояние Бардина как тяжёлое, но стабильное. Власти Запорожской области квалифицировали произошедшее как теракт.