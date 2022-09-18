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Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по полевым позициям ВСУ

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Экипажи российских штурмовиков нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений ВСУ, пуски ракет выполнялись парами с предельно малых высот.
Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по полевым позициям ВСУ
  • РИА Новости

Видео работы авиации опубликовало Министерство обороны России.

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ. Поражение целей зафиксировали средства объективного контроля», — сообщило ведомство.

Ранее Министерство обороны показало видео боя российского БТР-82А и иностранного M113 украинских войск во время спецоперации.

В результате дуэли подразделения ЮВО захватили технику противника, которую бросили солдаты ВСУ.

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