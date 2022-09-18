Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по полевым позициям ВСУ
- РИА Новости
Видео работы авиации опубликовало Министерство обороны России.
«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ. Поражение целей зафиксировали средства объективного контроля», — сообщило ведомство.
Ранее Министерство обороны показало видео боя российского БТР-82А и иностранного M113 украинских войск во время спецоперации.
В результате дуэли подразделения ЮВО захватили технику противника, которую бросили солдаты ВСУ.