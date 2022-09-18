Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по полевым позициям ВСУ

Экипажи российских штурмовиков нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений ВСУ, пуски ракет выполнялись парами с предельно малых высот.

РИА Новости